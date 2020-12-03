مطار دبي يستقبل أول رحلة طيران تجاري إسرائيلية

دبي (الاتحاد)

استقبل مطار دبي الدولي عصر أمس الأول رحلة خطوط «إسرآير» الافتتاحية القادمة من تل أبيب، لتكون بذلك أول رحلة تجارية تحط على أرض المطار لأول شركة طيران إسرائيلية، تقوم بتشغيل رحلات تجارية إلى دبي، في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين في منتصف سبتمبر الماضي، وما تلاه من بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الطرفين.

ووصلت الرحلة رقم 6H 663 لشركة طيران «إسرآير»، التي غادرت تل أبيب في العاشرة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي هناك، ووصلت إلى مطار دبي الدولي في الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد عصر أمس الأول، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حاملة على متنها 166 راكباً.

وكشفت شركة «إسرآير» عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز A320، ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.

وتعزز رحلات «إسرآير» شبكة مطار دبي الدولي، من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسة في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين، وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

يُذكر أن مطار دبي الدولي يتمتع بأهمية كبيرة كنقطة وصل محورية لحركة السفر والطيران العالمية، إذ استقبل عام 2019 نحو 86.4 مليون مسافر.