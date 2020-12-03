«ياس مول» يدخل «جينيس» بأضخم مجسّم فني رملي في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

نجح «ياس مول»، أمس بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أضخم مجسم فني تم تشكيله من الرمال في العالم؛ ويتخذ المجسم شكل زجاجة من طبقات الرمال المصبوغة بألوان العلم الإماراتي احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتولّى فريق من الفنانين المتمرّسين صنع المجسم الفني الرملي ببراعة كبيرة، وقد وصل وزنه إلى 2,245.5 كج. وحضر ممثّل عن موسوعة جينيس لتقديم الشهادة إلى المسؤولين في «ياس مول».

وسيبقى المجسّم الفني ذو الرقم القياسي معروضاً في ساحة «تاون سكوير» حتى يوم بعد غد ليشاهده الزوّار والمتسوّقون، والذين سوف يكون في انتظارهم أيضاً خيارات متنوعة لتناول الطعام والتسوّق والترفيه، وطيف واسع من العروض المجزية في «ياس مول».