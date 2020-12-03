«إكسبو 2020 دبي» يحتفي بروح الاتحاد

دبي (الاتحاد)

احتفل «إكسبو 2020 دبي» باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر نشر مقطع فيديو يحتفي فيه بروح الاتحاد والتعاون، التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون عام 1971، ورسختها قيادة الدولة الرشيدة، وألهمت العالم بإنجازات لا نظير لها.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «يمثل اليوم الوطني فرصة مهمة للتأمل في تاريخ دولتنا الغني والاحتفاء بروح الابتكار وقيم الشمول والتعاون والتسامح في بلدنا، لقد من الله علينا بقيادة دولة الإمارات الرشيدة، التي في عهدها ازدهرت البلاد وتحققت إنجازات تضاف إلى سجل النجاحات التي حققها الآباء المؤسسون».

وأضافت:«يقام إكسبو 2020 دبي في عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ويبني على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها، ويستعرض تطلعاتنا للمستقبل، وسيكون محفزاً لتحقيق إنجازات، كان هناك من يظن أنها مستحيلة، في 50 سنة مقبلة من التقدم للإنسانية، ونعمل يداً بيد مع الشركاء والمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم، لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم وصنع مستقبل أكثر إشراقاً للجميع».

ويقام «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.