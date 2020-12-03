«سيدات أعمال الشارقة» يحتفي بدور المرأة

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، أمس، حملة مجتمعية للاحتفاء بدور المرأة في مسيرة دولة الاتحاد، تحت شعار «سيدات الشارقة»، استهدف خلالها استعراض أبرز منجزات رائدات الأعمال والتقدم، الذي أحرزنه وما يتطلعن لتحقيقه لبلادهن.

ويعرض المجلس عبر الحملة، التي تستمر طيلة شهر ديسمبر الجاري، تجارب أربع سيدات من عضواته المنتسبات.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نسعى عبر إطلاق هذه الحملة، إلى الاحتفاء باليوم الوطني، بالمشاركة الفاعلة التي تعكس الانتماء للهوية والوطن، من خلال مواصلة مساعينا وجهودنا في دعم وإلهام السيدات، وتشجيعهن على استثمار طاقاتهن وإمكاناتهن في عالم الأعمال، ومشاركة تجاربهن واستعراضها أمام الأخريات، بهدف تقديم الفائدة، وتشجيع السيدات على إطلاق مشاريعهن الخاصة».

وتتضمن قائمة المشاركات في الحملة كلاً من سيدة الأعمال، شذى علاي النقبي - مؤسس مركز شذى للتجميل، وشيخة مغاور مؤسس«تبرُ ويدينغ»، Tibru Wedding، عائشة السوقي، مؤسس«سويتوبيا»، Sweetopia، وفاطمة شويطر مؤسس«ذي آرك كوفي»، The Ark Coffee.