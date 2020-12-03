إنتاج روسيا من النفط والغاز يتجاوز 10 ملايين برميل يومياً

موسكو (رويترز)

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لوكالة إنترفاكس يعتمد على بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس، إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر لأول مرة منذ أبريل.

ويزيد الإنتاج على نحو طفيف عن 9.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر فيما يناقش كبار منتجي النفط ما إن كانوا سيقلصون تخفيضات الإنتاج اعتباراً من الأول من يناير كما هو مخططاً أم سيواصلون الإنتاج بنفس المعدل في ظل تعثر الطلب على النفط.

وبالأطنان شهريا، أوردت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 40.96 مليون طن في نوفمبر بالمقارنة مع 42.19 مليون طن في أكتوبر.

يستثني اتفاق «أوبك+» العالمي لخفض إنتاج النفط المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف يبلغ إنتاج روسيا اليومي منه بين 700 و800 ألف برميل في المتوسط. ويبلغ إنتاج روسيا النفطي الآن نحو تسعة ملايين برميل يومياً، فيما سجلت التزاماً بنسبة 96% تقريبا بالاتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، العمل وفقا لتخفيضات الإنتاج الراهنة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من 2021 بين يناير ومارس لمواجهة ضعف الطلب في ظل الموجة الثانية من جائحة كوفيد - 19.