انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو

بروكسل (أ ف ب)

تراجع معدل البطالة قليلاً في منطقة اليورو أكتوبر الماضي، ليبلغ 8.4% من القوى العاملة، بعدما كان 8.5% في سبتمبر، بحسب ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات أمس.

وخلال عام واحد، ارتفع معدل البطالة كثيراً بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، إذ كان يبلغ في أكتوبر 2019 نسبة 7.4% من القوة العاملة في منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً، وفق يوروستات.

وتوالى الإعلان عن إلغاء وظائف خلال الأشهر الماضية، رغم الخطط غير المسبوقة لدعم الاقتصاد. وبلغ في الاتحاد الأوروبي أكتوبر الماضي 7.6%، نسبة مماثلة لما كان عليه في سبتمبر، لكن أعلى بنقطة من أكتوبر 2019. وقدّر يوروستات أن 16.236 مليون شخص عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، بينهم 13.825 مليون في منطقة اليورو.

لكن ثمة تفاؤلاً بشأن العام المقبل. واعتبرت جيسكا هيندز من «كابيتال إيكونومكس» في رسالة أن «مزيج خطط الدعم الحكومية والارتفاع المنتظر بالنشاط الاقتصادي المرتبط بوصول اللقاحات، يقلل من إمكانية ارتفاع البطالة في عام 2021».