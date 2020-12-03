سهم «جهينة» المصرية يهبط %7.3 بعد توقيف رئيس مجلس إدارتها

القاهرة (رويترز)

هبط سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، أمس 7.3% ليصل إلى 6.38 جنيه، بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات. قال مصدران أمنيان لـ«رويترز»: إنه جرى القبض على رئيس مجلس إدارة شركة جهينة من منزله، في وقائع وصفها أحد المصدرين «بالمخالفات المالية».

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية، أصدرت قراراً في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبحلول الساعة 12.17 بتوقيت جرينتش، فقد المؤشر المصري الرئيس مكاسبه الصباحية وتراجع 0.03% إلى 11036 نقطة.

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية: «أي تأثير سلبي سيحدث على السهم سيكون بشكل وقتي فقط... صفوان ثابت هو مؤسس الشركة.. التحفظ عليه لن يؤثر على نشاط الشركة أو حتى أداء بورصة مصر».

كانت جهينة قالت في بيان لبورصة مصر: إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات، وأنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة».

وقالت الشركة: إنه تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت جهينة أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها «ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي».