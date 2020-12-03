توقف خسائر الدولار واليوان يمحو المكاسب

طوكيو (رويترز)

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمس، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.

وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه في المعاملات الآسيوية مساء، بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري، الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين. وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقترباً من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل 2018، والذي بلغه مساء.

واستقر اليورو والدولار النيوزيلندي بعدما قفزا مساء إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع انخفاض الدولار على نطاق واسع، بفعل تجدد الآمال بشأن لقاح لفيروس كورونا وتحفيزات مالية أميركية.

وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيزات لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية، فيما اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 قيمتها 908 مليارات دولار.

وجرى تداول الدولار مقابل 104.41 ين ياباني.

وتمسك اليورو ببعض مكاسبه مقابل الدولار بعد أداء قوي مساء، حيث سجل أعلى مستوى منذ مايو 2018، وسجل في أحدث تداول له 1.2071 دولار.

كما ظل الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، بعدما ذكرت محطة تايمز راديو أن محادثات الاتفاق التجاري المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دخلت مرحلة «النفق» في المفاوضات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني وظل عند 1.3415 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7373 دولار بعد بيانات قوية، كشفت عن أن الاقتصاد الأسترالي تعافى على نحو أقوى من المتوقع في الربع الثالث من العام.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7068 دولار حيث استقر قرب أعلى مستوى منذ أبريل 2018 بلغه مساء. وفي المعاملات المحلية سجل اليوان في أحدث تداول له 6.8960 مقابل الدولار. وانخفضت بتكوين بنحو 0.7% إلى 18.635 دولار، بعدما سجلت ارتفاعاً قياسياً أقل بقليل من 20 ألف دولار أمس الأول.

وقال بايدن في مقابلة مع أحد الكتاب بصحيفة نيويورك تايمز: إنه لن يتخذ إجراء فورياً فيما يتعلق بإلغاء رسوم جمركية تبلغ 25 % فرضها ترامب على نصف صادرات الصين تقريباً إلى الولايات المتحدة.