أسهم اليابان تواصل المكاسب

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي القياسي الياباني عند قمة 29 عاماً ونصف العام أمس، مدعوماً بآمال في حزمة تحفيز أميركية وإحراز تقدم على صعيد لقاحات كوفيد - 19، لكن المكاسب حدت منها بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد زيادة قوية في نوفمبر. وأغلق نيكي على زيادة 0.05 % عند 26800.98 نقطة، وهو أعلى مستوياته عند الإغلاق منذ أبريل 1991، ليواصل صعوده الذي أعقب الانتخابات الأميركية.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على زيادة 0.32 % إلى 1773.97 نقطة، مقترباً من قمة عامين. وحد من مكاسب نيكي انخفاض 4.8% لسهم ريكروت هولدنجز، بعد أن قالت إن مساهميها سيبيعون أسهما في الشركة بأربعة مليارات دولار لمستثمرين عالميين.