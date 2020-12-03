أسهم أوروبا تتراجع و«البريطانية» أقل خسائر

لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، إذ هدأت تعاملات المستثمرين بعد زيادة بنحو 14 % في الشهر الماضي، بينما صعد سهم بيونتك بعد أن أصبح بريطانيا أول دولة توافق على لقاحها لكوفيد - 19 الذي طورته مع فايزر.

وتفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية في لندن على نظائره في أوروبا، إذ لم يفقد سوى 0.1 % بعد أن قالت بريطانيا إن اللقاح سيبدأ توزيعه من الأسبوع المقبل. وقفزت أسهم بيونتك المدرجة في فرانكفورت 8.4 %، بينما هبط المؤشر داكس القياسي الألماني 0.5 % رغم بيانات أفادت بانتعاش أكبير من المتوقع لمبيعات التجزئة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، إذ قادت أسهم النفط الخسائر بعد تضرر أسعار الخام بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية.