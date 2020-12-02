أسعار النفط تتراجع لكن المتعاملين يرحبون بأنباء لقاح كورونا

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح لمرض كوفيد-19، وهو ما سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية وحالة التخبط في الأسواق بعدما أرجأت أوبك وحلفاؤها اجتماعاً رسمياً لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 47.34 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.1 بالمئة إلى 44.41 دولار للبرميل.