قطاع الاتصالات يتصدر مشهد الابتكار والمبادرة

يوسف العربي (أبوظبي)

تأسس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم الريادة والتميز والإنجاز مستنداً إلى رؤية حكومية ثاقبة، وضعت القطاع في مقدمة أولويات الاستثمار والتطوير باعتباره القطاع المُمكن لتطور باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ومضى قطاع الاتصالات في الدولة بخطى ثابتة منذ تأسيس الاتحاد، حيث تم تدشين «اتصالات» لتكون المزود الوطني الأول لخدمات الاتصالات لتتوالى إنجازات الدولة بالقطاع، ولتحقق السبق شرق أوسطياً في إطلاق شبكة الهاتف المتحرك، وتوفير خدمات الإنترنت، وكذلك إطلاق الجيل الثالث للهاتف المتحرك، ثم الجيل الرابع، كما كانت الإمارات أول دولة بالمنطقة تشهد على تجارب الجيل الخامس ومن ثم إطلاقه تجارياً بمعيار «NSA» ثم بمعيار «SA».

ووسط الزخم غير المسبوق المصاحب لعقود من الاستثمار المتواصل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات بدأت الإمارات خلال السنوات العشر الماضية سباقاً جديداً نحو الريادة العالمية، لتتصدر حالياً مختلف المؤشرات الدولية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والرؤى الحكومية ذات الصلة، ونسب انتشار الخدمات بين السكان لتكون بمثابة جني شهادة دولية على الإنجاز والتفرد ليتصدر عالمياً في مجموعة من أهم المؤشرات المرتبط بالقطاع.

رؤية ثاقبة

وأدركت القيادة الرشيدة برؤيتها الثاقبة، منذ قيام الاتحاد، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فكانت دولة الإمارات سباقة في كل مراحل العمل عبر الأجيال المتعاقبة من أنظمة الاتصالات وصولاً إلى شبكات الجيل الخامس التي يجري نشرها لتكون مدخلاً لعصر المدينة الذكية والثورة الصناعية الرابعة، كما حرصت «الهيئة» على إيصال شبكات الإنترنت إلى كل مناطق الدولة، بما يضمن حصول جميع السكان على خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات الإلكترونية والذكية.

مؤشرات عالمية

وحافظت الإمارات خلال العام الحالي على المركز الأول عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ومؤشر نسبة تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك لكل مئة نسمة.

وواصلت الدولة ريادتها في المؤشرات الأخرى، حيث حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نسبة مستخدمي «الإنترنت»، والمركز الخامس في مؤشر نسبة الأسر التي يتوفر لديها إنترنت في المنزل.

الابتكار العالمي

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها العربية والإقليمية في عدد من المؤشرات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، والذي تضمن النتائج المتعلقة بمؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ريادة عالمية لشبكة الجيل الخامس

بلغت نسبة التغطية الحالية لشبكة الجيل الخامس داخل المدن الرئيسة في الإمارات 35% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، التي أكدت أنها تواصل بالتعاون مع مزودي الخدمة عملها الدؤوب وخططها الرامية للتوسع في محطات شبكة الجيل الخامس في الدولة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم.

ولفتت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أنها خصصت نطاقاً ترددياً جديداً يتيح لمشغلي الاتصالات في دولة الإمارات التوسع في تطبيق تقنية الجيل الخامس، انسجاماً مع قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

وفي هذا الإطار، قالت إنه تم تخصيص ترددات في نطاق الموجات الملليمترية من 24.25 - 27.5 جيجاهرتز لتطوير شبكات الجيل الخامس، ما يعزز مكانتها باعتبارها دولة رائدة إقليمياً، ويجعلها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تخصص هذا الحيز من الترددات، وهو ما سيساعد في نشر واستعمال شبكات الجيل الخامس.

ومن المقرر تخصيص النطاق على مرحلتين بناءً على توفر المعدات، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الأول من سبتمبر 2020، أما المرحلة الثانية، فتبدأ في الربع الثالث من عام 2021.