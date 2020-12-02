إقبال على فنادق بالدولة خلال إجازة اليوم الوطني

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتسابق فنادق في الإمارات لطرح عروض وخصومات وفعاليات خاصة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وسط تلقيهم طلباً إيجابياً من سكان الدولة خلال الإجازة التي تمتد لخمسة أيام.

وقال عاملون في تلك الفنادق لـ «الاتحاد»، إنهم يتوقعون تسجيل معدلات إشغال مرتفعة خلال الإجازة من السياحة الداخلية بشكل رئيس، لا سيما في المنتجعات الشاطئية أو الفنادق القريبة من مراكز التسوق والمرافق الترفيهية، لا سيما أن خيار السفر في الوقت الراهن مستبعد للكثيرين من سكان الدولة بسبب جائحة «كورونا».

المنتجعات الشاطئية

قال سام الأسمر نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لفنادق روتانا: «تشهد فنادق روتانا في الدولة نمواً في الإشغال خلال عطلة اليوم الوطني التي تمتد لخمسة أيام تقريباً».

وأشار إلى أن فنادق روتانا في أبوظبي تسجل معدل إشغال 80% خلال الإجازة، وفي دبي 75%، وفي رأس الخيمة 75%.

وبين الأسمر أن المنتجعات الشاطئية والقريبة من الوجهات السياحية والترفيهية تستحوذ على نصيب الأسد من الطلب خلال الإجازة. وأشار إلى أن فنادق روتانا أطلقت عروضاً خاصة بمناسبة اليوم الوطني توفر خصومات بنسبة 30% على الإقامة، إضافة إلى عرض الإقامة التي تشمل المأكولات والمشروبات.

الأنشطة المتنوعة

وتوقعت آنا أولسون، مديرة المبيعات والتسويق في قصر الإمارات، أن تُسهم مناسبة اليوم الوطني التي تمتدّ على 5 أيام، في زيادة مُعدّلات الإشغال في الفندق إلى معدلات قياسية، إضافة إلى ارتفاع متوقع لعدد زوار المطاعم والمقاهي في الفندق لتجربة قوائمها التراثية الفاخرة، والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة التي تمّ الإعداد لها سواء في حدائق القصر أو على الشاطئ الخاص.

وأشارت أولسون: «بدأت احتفالات فندق قصر الإمارات باليوم الوطني بمجموعة من العروض الخاصة والفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار».

وتتضمن الفعاليات بقصر الإمارات، بحسب أولسون، أنشطة رياضية وبأسعار مُناسبة في الهواء الطلق من عمر 12 عاماً وما فوق، إضافة إلى حصص لتعليم الصيد والغوص في أعماق مياه الخليج العربي، حصص تعليمية إلكترونية متخصصة في الأنشطة البحرية، رحلات مغامرات بالقوارب، جنباً إلى جنب مع العديد من الأنشطة المجانية المُثيرة. وقالت: يتم توفير الفندق عروضاً خاصّة وأسعاراً حصرية للغرف بهذه المناسبة.

قيمة مضافة

وبدوره، قال سايد طيون، مدير عام فندق «هوليدي إن دبي فيستيفال سيتي»: نشهد تحسناً في الإشغال، لا سيما مع عدم توجه سكان الدولة للسفر بسبب الأوضاع الصحية، وبالتالي تشهد السياحة الداخلية نشاطاً داخل الدولة.

وأضاف: «أطلقنا عروضاً وحزماً خاصة بهذه المناسبة، منها خصم على الغرف الفندقية وقيمة مضافة للنزيل للتسوق في المركز التجاري».

ووفقاً لمجلس السفر والسياحة العالمي، بلغت حصة الإنفاق على السياحة الداخلية في الدولة 23% العام الماضي، بواقع 40.1 مليار درهم، وسط توقعات بأن تصل إلى 50.3 مليار درهم بحلول عام 2030، في وقت أشارت فيه البيانات ذاتها إلى أن حصة السياحة الترفيهية في الدولة بلغت 79% فيما بلغت حصة سياحة الأعمال 21%.