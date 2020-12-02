ارتفاع أسعار النفط بعد إرجاء اجتماع «أوبك+»

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، إذ عوضت في التعاملات الأوروبية المبكرة خسائر تكبدتها في وقت سابق في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى محادثات أوبك وحلفائها الذين أجلوا اجتماعاً رسمياً لتقرير ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج اعتباراً من الشهر المقبل.

وصعد خام برنت 31 سنتاً إلى 48.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.47 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً إلى 45.62 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 27% في نوفمبر بعد أن أثارت تطورات لقاح لكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد ينعش الطلب على الوقود.

وأرجأت أوبك+ محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس وفق ما قالته ثلاثة مصادر لـ«رويترز».