إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي

سيدني (الاتحاد)

‎أطلق معالي سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، أول مجلس أعمال إماراتي أسترالي، خلال حفل أقيم في مدينة سيدني وتم بثه عبر شبكة الإنترنت.

ويهدف مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي إلى تعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والأسترالية وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

‎ورحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بانطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي، وقال معاليه في كلمة له ألقاها من خلال الاتصال المرئي «ترتبط الإمارات وأستراليا بعلاقات قوية طويلة الأمد، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1975، تمكنت الدولتان من تعزيز روابط الصداقة بين شعبيهما بالإضافة إلى العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية وتوظيفها بما يعود بالنفع على كلا الدولتين». ‎وأضاف معاليه «أرحب بإطلاق مجلس الأعمال الجديد على الرغم من الجائحة، وكلي ثقة بأن هذا المجلس يسهم في تنمية وتكريس تعاوننا الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين».

حضر حفل الإطلاق، الذي أقيم عن بُعد، كلٌّ من عبدالله السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، وبدر سليم سلطان العلماء الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي عن دولة الإمارات، وكريستوفر باين الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي عن أستراليا.