محافظ المصرف المركزي: مواصلة تعزيز النمو

أبوظبي (الاتحاد)

شدّد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على ضرورة التزام المصرف المركزي بمواصلة حماية وتعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تحمل شعار الاستعداد للأعوام الـ50 المقبلة.

وجاء في كلمة معاليه خلال الاجتماع الافتراضي مع موظفي المصرف المركزي، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلّط فيها الضوء على المرونة التي تميّز بها المصرف المركزي في تعامله مع آثار جائحة كوفيد-19.