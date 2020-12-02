عويضة المرر: فرصة لإظهار قيم الولاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن اليوم الوطني فرصة لإظهار أسمى القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها الدولة، وإبراز قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وقال معاليه: «في اليوم الوطني الـ 49 نستذكر فيه تأسيس دولتنا على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه شيوخ الإمارات الذين اتحدوا على كلمة الحق ورفعوا راية الاتحاد، لتنطلق مسيرة جديدة مكللة بالنجاحات والإنجازات إلى أن أصبحت مصدر فخر للأجيال».