«اتصالات»: باقة بيانات مجانية للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49، أعلنت «اتصالات» توفير باقة بيانات مجانية للهواتف المتحركة سعة 49 جيجابايت للمشتركين الإماراتيين، صالحة للاستخدام داخل دولة الإمارات وأثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض المجاني عن طريق طلب الرمز #49* أو من خلال تطبيق «اتصالات» على الهواتف المتحركة My Etisalat UAE، ابتداءً من 1 ديسمبر 2020، على أن تتوفر الباقة للاستخدام اعتباراً من 2 ديسمبر ولغاية 3 ديسمبر 2020.

وتحتفل «اتصالات» بالعيد الوطني لدولة الإمارات هذا العام أيضاً من خلال عمل فني ضخم بعنوان (في بلادنا #لا_شيء_مستحيل)، حصل حتى الآن على أكثر من مليون مشاهدة على حساب «اتصالات» في «تويتر».

ويجمع هذا الإنتاج الفني الضخم نخبة من المسؤولين الإماراتيين، والشخصيات القيادية، وأبطال خط الدفاع الأول، والفنانين، والرياضيين، والمتفوقين، وغيرهم