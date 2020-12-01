الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولار.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو.

