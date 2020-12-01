النفط يتراجع لمخاوف بشأن الإمدادات

نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة بعد إرجاء محادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 والتي قد تمدد تخفيضات في الوقت الذي تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.

وهبط خام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 47.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط ما يزيد على واحد بالمئة أمس الاثنين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 45.11 دولار للبرميل، بعد أن نزل 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 27 بالمئة بعد أن أثارت تطورات لقاح لكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.



