100 مليون درهم تسهيلات مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (وام)

وصلت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 100 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ومع عودة البنوك لتقديم التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من 2020، فقد بلغ الرصيد التراكمي لهذا النوع من التسهيلات الائتمانية نحو 92.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 92.5 مليار درهم في شهر يونيو من العام ذاته.

وكان رصيد التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد إتمام بعض التسويات بعد قيام عددٍ منها بدفع الالتزامات المرتبة عليها في الفترة التي أعقبت الربع الأول من العام 2020 قبل أن تعود البنوك مجدداً لتقديم التسهيلات لهذه المشاريع في الربع الثالث من العام.

وتظهر إحصائيات المركزي أن رصيد التسهيلات المالية التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 11.5% تقريباً من إجمالي رصيد التسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري مع نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 63 ألفاً و147 حساباً خلال الربع الثاني من عام 2020، بزيادة قدرها 2637 حساباً مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.