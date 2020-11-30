حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «الاتحاد»: «مبادلة» تركز استثماراتها في 4 قطاعات حيوية استعداداً للخمسين

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال حميد عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «إن جهود الشركة تتركز على دعم التنويع الاقتصادي لضمان تكامل اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات مع الاقتصاد العالمي، من خلال القيام باستثمارات استراتيجية في مجالات متعددة كالتكنولوجيا والعلوم الحياتية والصناعات الدوائية والاستثمار الزراعي، استعداداً للخمسين عاماً القادمة».

وأضاف الشمري لـ«الاتحاد»، أن تلك المجالات من شأنها تحقيق عوائد مالية مجزية، كما أنها منسجمة مع الأهداف والتطلعات والأولويات التي أرستها قيادتنا الرشيدة.

وبالأرقام، أكد الشمري:«حققت دولة الإمارات إنجازات بارزة على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث تبوأت موقعاً متميزاً ضمن أفضل الاقتصادات على مستوى العالم وفي عدد كبير من المجالات».

وأضاف: «تحل الدولة مكان الصدارة في معظم المعايير والمؤشرات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، تقرير مؤشر الابتكار العالمي المرموق INSEAD، وتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة». وأضاف: «أرست تلك الإنجازات قواعد متينة لعملية التنويع الاقتصادي للدولة، وأسهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي الذي ارتفعت مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى ما يقرب من 80%».

قطاعا الطاقة والفضاء

وقال الشمري: «نجحت دولة الإمارات في تحقيق تقدم كبير في كثير من المجالات، فقد استطاعت، على سبيل المثال، توسيع وتطوير محفظة الطاقة المتجددة لديها بنسبة فاقت 400% خلال السنوات العشر الأخيرة، وتواصل سعيها من أجل مضاعفة هذه النسبة مرة أخرى خلال العقد المقبل، حيث تمكنّا من المساهمة بفعالية في تحقيق هذا الإنجاز من خلال شركة مصدر، شركتنا الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة».

وأوضح: «تعد إنجازات الدولة في مجال الطاقة النووية، مصدر فخر واعتزاز وخطوة رائدة باتجاه تعزيز التطلعات الوطنية للاستدامة، إذ تحتضن الدولة اليوم أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي تدار بأيدي مهندسين إماراتيين، وتعمل المحطة حالياً بنسبة 50% من طاقتها، وبدأت بتزويد الدولة باحتياجاتها من الطاقة النظيفة».

وأضاف: «في ظل انشغال العالم بتداعيات جائحة كوفيد- 19، أطلقت دولة الإمارات «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، ويعد هذا إنجازاً إماراتياً وعربياً يستحق الاحتفاء، وخير دليل على أن «لا مستحيل» اليوم في قاموس دولتنا».

وقال: «أما الابتكار فيشكل عنصراً أساسياً في صحيفة إنجازات دولة الإمارات، إذ احتلت المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة 34 على مستوى العالم في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2020، متقدمة بواقع مرتبتين عن ترتيبها في العام الماضي، فيما حافظت على صدارتها على مستوى المنطقة للعام الخامس على التوالي».

اليوم الوطني

وأشار الشمري بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، إلى أهمية النظر إلى ما تم تحقيقه من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وقال: «بمناسبة احتفالاتنا باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، قمنا بإنتاج فيلم خاص بهذه المناسبة من إخراج نايلة الخاجة، أول منتجة ومخرجة إماراتية، حيث يجسد هذا الفيلم روح الاتحاد من خلال تسليط الضوء على مسيرة الدولة وإنجازاتها وقيمها الأصيلة، واستعراض أبرز المحطات التي مرت بها، وإبراز المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولتنا كمنارة أمل في هذا العالم».

وأضاف: «شهد العالم منذ مطلع هذا العام، مخاطر وتحديات غير مسبوقة نتجت عن تفشي فيروس كوفيد-19. ورغم تلك الظروف الاستثنائية التي مرّ بها العالم، استطعنا في دولة الإمارات تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية المميزة».

وأكد: «تلك الإنجازات والتي يعود الفضل فيها إلى رؤية قيادتنا الرشيدة، مكنتنا من احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره وتداعياته».

وقال: «قدّم لنا العاملون في الخطوط الأمامية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة وفي شبكة مبادلة للرعاية الصحية، أروع الأمثلة في المرونة والتفاني، إذ لم يدّخِروا جهداً في رعاية المرضى والحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم».

الرعاية الصحية

وأضاف: «تضافرت جهود القطاعين العام والخاص في تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المحلي للمساعدة في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك، تعاون شركتنا «ستراتا للتصنيع» مع شركة «هانيويل» العالمية في إضافة خط إنتاج لتصنيع كمامات N95 هو الأول من نوعه على مستوى دول الخليج، بطاقة إنتاج سنوية تفوق 30 مليون كمامة، ما ساهم في توفير معدات الوقاية الشخصية الضرورية لمنع انتشار الفيروس».

وأضاف: «امتدت جهودنا كذلك لدعم الشركات والأفراد والمجتمعات التي نعمل فيها، فعلى سبيل المثال قدمت شركة «ريكورجين للصناعات الدوائية»، إحدى شركات وحدة مبادلة للاستثمارات الناشئة، أول مجموعة بيانات وصور كثيفة المحتوى لشكل وبنية فيروس كوفيد-19، وذلك بهدف مساندة جهود البحث العلمي حول كيفية استخدام الصور كثيفة المحتوى في فحص واختبار الفعالية المركّبة».

دعم الصناعات الوطنية

أكد حميد الشمري: «حرصت شركة مبادلة على دعم ورعاية العديد من المؤسسات والصناعات الوطنية الرائدة، كشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي شهدت مسيرة نمو مشرفة على مدى الأربعين عاماً الماضية لتتبوأ موقعاً ريادياً في هذه الصناعة على مستوى العالم، وتسهم بنسبة 1.4% من اقتصاد الدولة».

وأضاف: «نحرص دوماً في مبادلة على الاستثمار في كوادرنا البشرية وتطوير مجتمعاتنا وتعزيز أعمالنا، لما لهذا من دور في تمكين الكوادر الوطنية لقيادة المرحلة القادمة من النمو والتقدم والتنويع الاقتصادي».

وأوضح الشمري: «جاءت نشأة مبادلة في سياق الجهود الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي كخيار استراتيجي، وها نحن اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى الإنجازات التي تحققت والشركات الوطنية الرائدة التي ساهمنا في تأسيسها وتطويرها وإنجاحها».

وأضاف: «نفخر في مبادلة بأننا ظللنا نعمل من أجل دعم هذه الإنجازات الوطنية، وذلك من خلال سعينا للاستثمار في شركات ومشروعات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا في قطاعات حيوية كالرعاية الصحية والتعليم والزراعة والنقل».

وأشار الشمري إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وقال:«يعكس هذا الاتفاق النهج الإماراتي القائم على الوسطية والتسامح وتغليب ثقافة الحوار وسيلة فعالة للتقارب وإحلال السلام، عبر ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي يأتي في مقدمتها التفاهم والتعايش».