«20 في 2020» تُحسن جودة المياه بمدغشقر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المبادرة الإنسانية «20 في 2020» التي تقودها دولة الإمارات عن قيامها مؤخراً بتركيب نظم ترشيح المياه «سيف ووتر كيوب» في خمس مناطق ريفية في مدغشقر، بهدف معالجة مشكلة عدم توفر مياه صالحة للشرب في هذه المنطقة، وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الحياة اليومية لنحو 8500 شخص.

وتستخدم نظم «سيف ووتر كيوب» تقنية تعمل على ترشيح المياه السطحية، وهذه النظم من تطوير «أغير انسمبليه»، وهي منظمة غير ربحية بارزة مقرها فرنسا، وكانت قد وصلت لقائمة المرشحين النهائيين عن فئة المياه في دورة جائزة زايد للاستدامة لعام 2019.

وتم تركيب أربعة نظم لترشيح المياه في مدارس تشمل «سانت جوزيف» في أنتسيراب، ومدارس في كل من فوهيتتراريفو وأمبوهيجافي وأمبوهيجافي تالاتا أندرايكيبا، والتي يمكن أن يستفيد منها أيضاً السكان المحليين لهذه القرى، كما تم تركيب نظام آخر ضمن مستشفى في قرية أندرايكيبا لتوفير مياه صالحة للشرب للمرضى وكوادر الرعاية الصحية.

ويتضمن هذا الحل المبتكر الذي يُوفر مجاناً تقنية ترشيح مياه فعّالة ومتنقلة، وتعمل على تنقية المياه السطحية (الأنهار وبرك المياه والآبار والمياه المالحة) وجعلها صالحة للشرب في خمس خطوات، وذلك عن طريق إزالة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الأمراض كالإسهال والدوسنتاريا والكوليرا والتهاب الكبد وتمكّن التقنية من الحصول على 1000 ليتر من الماء في الساعة دون الحاجة إلى وجود مصدر للطاقة أو عمليات صيانة، وبدون استخدام أية مواد كيميائية.

وبحسب بعض الدراسات الدولية، يفتقد أكثر من 58% من السكان في مدغشقر لإمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب، في حين أن نحو نصف المنازل فيها غير مزودة بمرافق نظافة صحية.

وترسيخاً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في مجال العمل الإنساني، تقوم مبادرة «20 في 2020» بالتبرع بحلول تقنية مستدامة لتحسين الظروف المعيشية لمجتمعات موزعة ضمن 20 دولة، وهذه الحلول من تطوير مبتكرين كانوا من الفائزين أو المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة.

وأوضح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إحدى الجهات المؤسسة للمبادرة، أن مشروع مبادرة «20 في 2020» في مدغشقر يمثل مشروعاً حيوياً يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المياه الأساسية ضمن عدد من المجتمعات النائية، وذلك عبر توفير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس على المستويين الصحي والمعيشي.

من جهته، قال معالي فونجي أندريامانغا، وزير الطاقة والمواد الهيدروكربونية في مدغشقر: «تشكل مسألة تعزيز حلول معالجة المياه في المناطق الريفية مهمة بالنسبة للحكومة في مدغشقر، والدعم الذي توفره مبادرة 20 في 2020 من شأنه مساعدتنا في جهودنا الرامية إلى تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق النائية».