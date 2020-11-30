«موانئ دبي» و«جافزا» تحفزان نمو أعمال الشركات اليابانية

دبي (الاتحاد)

نظمت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بالتعاون مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ندوة افتراضية للشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات تحت رعاية القنصلية العامة لليابان في دبي، ومجلس الأعمال الياباني، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو دبي)، سلطت الضوء على المبادرات التي تم تبنيها لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز حماية المجتمع وسلامته، كما تم تقييم الفرص المستقبلية لتمكين الشركات من النمو على المستوى الإقليمي.

وتعد اليابان شريكا تجارياً رئيساً لجافزا، فقد بلغ إجمالي قيمة تجارتها مع اليابان في العام 2019 نحو 13.8 مليار درهم.

وقال سيكيجوتشي نوبورو، القنصل العام الياباني في دبي: «تعززت العلاقات التجارية والثقة المتبادلة بين موانئ دبي العالمية وجافزا مع الشركات اليابانية عبر سنوات طويلة، وآمل أن يحظى مجتمع الأعمال الياباني بالدعم المستمر من جافزا، وأن تحافظ على مناخ الإبداع والابتكار الذي اعتادت عليه الشركات اليابانية هنا، على الرغم من بيئة الأعمال المتغيرة بسبب أزمة فيروس كورونا».

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، المدير التنفيذي لجافزا: «باعتبارنا البوابة التجارية للمنطقة، فإننا نحرص على تحسين وتعزيز فرص التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لرفع مستوى تدفق الحركة التجارية».

وأوضح: «حققت العلاقات الثنائية بين البلدين نمواً مطرداً بمعدل ثابت، وتشير تقارير إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين خلال 11 عاماً، من 2009 وحتى 2019، تجاوزت 534 مليار درهم، مع أكثر من 10 آلاف شركة ووكالة وعلامة تجارية يابانية تعمل في دولة الإمارات».

وأوضح ماسامي أندو، العضو المنتدب لهيئة التجارة الخارجية اليابانية في دبي: «تم تقديم رؤى مفصلة حول تعزيز استدامة التعاون الاقتصادي بين الشركات في المنطقة، ولا سيما في الأوضاع الحالية، حيث سيمكّننا الاتصال متعدد النطاقات الذي تقدمه جافزا، بدعم مستمر من موانئ دبي العالمية، من تأسيس أعمالنا كشركات يابانية في الإمارات والاستمرار في تنميتها».