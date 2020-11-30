الإمارات تستضيف وفداً إسرائيلياً في «جيتكس»

دبي (وام)

تستضيف دولة الإمارات أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس وحتى العاشر من ديسمبر 2020، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام.

يرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس» بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواداً وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.

ويرحب «جيتكس» في دبي هذا العام بأكثر من 1200 مشاركة تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. ويستقطب «جيتكس» في دورة هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينهم «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات» و«لينوفو» و«هوني ويل» و«أفايا» و«أي بي أم» و«ريد هات» ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى «هواوي» التي جددت التزامها مؤخراً تجاه «جيتكس». بينما يستضيف «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» «جيسيك»، مركز دبي للأمن الإلكتروني وقادة قطاع الأمن السيبراني، ومن بينهم «سباير» للحلول. فيما تستضيف «قمة مستقبل البلوك تشين» مبتكرين مثل «شهادة».

ويستعرض «جيتكس» التقدم التقني الذي أحرزته مجموعة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تقود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن بينها حكومة أبوظبي، و«دبي الذكية»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالإضافة إلى مشاركات من حكومتي عجمان والفجيرة. وتستضيف «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار يوم 7 ديسمبر، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك، فيما يضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كافة مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.

وقال معاليه: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض «جيتكس»، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».

جيتكس لنجوم المستقبل

يقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» منصة لاستضافة فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، ومن بينها «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة. ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و«قمة مستقبل البلوك تشين» التي تعد منصة رائدة للتقنيات التحويلية، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية من «ماركتنغ مينيا»، والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «بي للسياحة» المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي:«حظيت النسخة الأربعون من «جيتكس» بدعم كبير من مجتمع التقنيات العالمي لتكون بذلك الحدث التقني الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يُقام فعلياً خلال هذا العام. ويعد «جيتكس» منصة أساسية لتحفيز جهود تطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز نمو منظومات ريادة الأعمال، فضلاً عن كونه أحد المحركات الرئيسة لسياحة الأعمال الدولية في دبي». وأضاف أن تنظيم النسخة الأربعين من «جيتكس» فعلياً، تعد شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين دولة الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي. وهي مناسبة مهمة جداً تجسد الجهود التعاونية في هذا المجال، والتي من شأنها تمكين الجانبين من إطلاق العديد من الفرص ذات القيمة لكل منهما.