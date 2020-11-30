جامعة محمد بن زايد تناقش «الذكاء الاصطناعي في محاربة كوفيد - 19»

أبوظبي (الاتحاد)

يناقش الدكتور محمد يعقوب، وهو أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، دور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وتعزيز فاعلية ونتائج إجراءات الرعاية الصحية، وذلك خلال مشاركته في معرض جيتكس 2020.

ويترأس الدكتور يعقوب، الذي يقود أبحاثاً حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جلسة تحت عنوان: «ما دور الذكاء الاصطناعي في محاربة جائحة «كوفيد-19»، والتي ستُقام أول أيام المعرض؛ حيث سيتناول دور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الكشف عن الفيروس وعلاجه والشفاء منه، وكيف يمكن استخدامه للتنبؤ بالعدوى، وتسهيل حلول الرعاية الصحية الموجهة لمحاربة الفيروس، كما سيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في تحسين نتائج علاجات الفيروس المستجد، فضلاً عن تسريع الأبحاث حول الفيروس وطرق علاجه.

وتُقام الجلسة في منصة «جيتكس نجوم المستقبل - عالم الذكاء الاصطناعي» يوم 6 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور يعقوب: «استطاع الذكاء الاصطناعي أن يحتل مكانة متصدرة خلال عام 2020 مع نجاحه في مكافحة انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد، وساهمت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تطوير ودعم قطاع الرعاية الصحية والمجالين العلمي والبحثي مع توفيرها أدوات جديدة عززت قدرات هذه المجالات؛ بدءاً من الأبحاث حول اللقاحات، ووصولاً إلى تسريع إجراءات التشخيص، ولن تنحصر فائدة هذه التقنية في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، بل ستسرّع إيجاد الحلول لمشكلات الرعاية الصحية حالياً ومستقبلاً».