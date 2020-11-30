«دبي للسلع» يفتتح مكتباً تمثيلياً في تل أبيب

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن افتتاح مكتب تمثيلي له في منطقة رمات جان بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب. وسيسهم المكتب الجديد، انطلاقاً من مقره في بورصة إسرائيل للماس، في دعم الشركات الإسرائيلية من جميع الصناعات والقطاعات المهتمة بتأسيس حضور تجاري لها في دبي والمنطقة الحرة للمركز الحائزة على العديد من الجوائز.

وتأتي هذا الخطوة بعد إعلان بورصة دبي للماس في شهر سبتمبر الماضي عن توقيع مذكرة تعاون تاريخية مع بورصة إسرائيل للماس، تستهدف تعزيز التجارة الثنائية بين دبي وإسرائيل في قطاع صناعة وتجارة الماس، وقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «يمثل افتتاح المكتب فصلاً جديداً في بداية مسيرة التعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وهو خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لموجة جديدة من المشاريع الإسرائيلية في دبي».

وأضاف: «جاء قرار مركز دبي للسلع المتعددة بافتتاح مكتب تمثيلي في تل أبيب بكل بساطة نتيجة للمستوى غير المسبوق من الاهتمام من قبل إسرائيل بممارسة الأعمال التجارية في دبي وعبرها، لا سيما في قطاع الماس. وسيعمل فريق خبرائنا في تل أبيب بجد لدعم الشركات الإسرائيلية من جميع الأحجام والقطاعات للاستفادة مّما يوفره المركز من نقاط وصل تربط مسارات التجارة العالمية وخدمات وبنية تحتية عالمية المستوى. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالشركات الإسرائيلية في مركز أعمالنا المبتكر».

من جانبه، قال يورام دفاش، رئيس بورصة إسرائيل للماس ورئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس: «هذه خطوة تاريخية تفتح أمام إسرائيل فرصاً اقتصادية هائلة في مجموعة كاملة من المجالات، وخاصةً الماس. إن وجود مكتب تمثيلي لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع بورصة إسرائيل للماس سيمكننا من العمل معاً لتحقيق الإمكانات الكاملة لصناعة الماس الإسرائيلية. أصبحت دبي، بمنطقتها الحرة وبيئة العمل المريحة، أحد مراكز الماس الرائدة في العالم، وسيحقق تعاوننا قيمة هائلة للجانبين».