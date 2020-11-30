«اعتماد الحلال» يطلق موقعاًً إلكترونياًً وتطبيقاًً ذكياًً

دبي (الاتحاد)

أطلق المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني، والتي تتضمن تحديثات وبوابات جديدة تفاعلية تساعد في تطبيق معايير الجودة، وتسهل تحقيق أهدافه الاستراتيجية، كونه المنصة الأولى والمرجعية العالمية المعنية بتوحيد ممارسات الاعتماد لجهات وهيئات تقييم المطابقة الحلال.

وتتضمن البنية التحتية الرقمية الجديدة للمنتدى موقعاً إلكترونياً ديناميكياً، ونظام إدارة الأعضاء الآلي وتطبيقاً ذكياً يمكن لأعضاء المنتدى الوصول إليه، ما يتيح استمرار التفاعل والتواصل بين جميع أعضاء المنتدى.

إلى ذلك، قالت رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى: تعكس المرحلة الأولى من إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية للارتقاء بقطاع الحلال وتوحيد معايير وممارسات اعتماده على الصعيد العالمي. ومن خلال هذه المبادرة، فإننا نؤكد التزامنا بتوحيد معايير وممارسات الحلال، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي مع هيئات الاعتماد. وأوضحت «خلال عام 2020، شدد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال على أن جائحة (كورونا) سلطت الضوء على أهمية مواكبة التحول الرقمي في إجراء تقييم المطابقة واعتماد الحلال، حيث أكد ضرورة سرعة توحيد معايير وممارسات اعتماد الحلال في ظل التحديات التي تفرضها قيود الحركة على إجراءات تقييمات المطابقة».