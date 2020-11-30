«تنظيم الاتصالات» تستكمل استعداداتها للمشاركة في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

استكملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، حيث ستعرض جملة من المشروعات التقنية المبتكرة، التي تقدم حلولاً تشمل نواحي حياتية مختلفة، وتأتي مشاركة الهيئة تحت مظلة حكومة الإمارات الرقمية، والتي تحتضن 15 جهة حكومية اتحادية، تعرض أهم إنجازاتها في مجال التقنيات الحديثة وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة.

وتقدم الهيئة خلال المعرض الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر، أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، من خلال عرض 5 مشاريع مبتكرة، كما تسلط الضوء على دور هذه المشاريع في الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال الفترة الماضية، ومساهمتها في توظيف أفضل التقنيات الحديثة في العديد من الخدمات الحياتية الإنسانية والاجتماعية، والتعليمية والصحية والأمنية وغيرها.

وحول هذه المشاركة، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تجسد إقامة أسبوع جيتكس لهذا العام حالة التعافي المتسارعة التي يشهدها قطاع المعارض في العالم، والتي كانت الدولة سباقة فيها، حيث بدأت الحياة تعود إلى نشاطها السابق في مختلف القطاعات، لقد اثبتت دولة الإمارات أن الرهان على البنية الرقمية المدعومة برؤية مستقبلية هو الرهان الصائب لاستمرارية الأعمال في مواجهة التحديات المختلفة، وتشكل دورة هذا العام من أسبوع جيتكس للتقنية فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول تسخير أحدث التقنيات في تخطي التحديات التي يمر بها العالم».

وأضاف: «ستقام منصة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحت مضلة حكومة الإمارات الرقمية، والتي ستقدم من خلالها أهم المشاريع المبتكرة، والتي تعتبر نواة التحول الرقمي، وأثر هذه الحلول في تقديم جميع الخدمات الإلكترونية والرقمية لسكان الدولة وزوارها، وسيتمكن زوار المنصة من الاطلاع على ما تقدمه تلك الجهات في مختلف المجالات التقنية».