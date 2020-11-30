مساهمو «أغذية» يقرّون صفقة توحيد الأعمال مع «الفوعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة أغذية»، المملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ «القابضة»، عن موافقة الجمعية العمومية لمساهميها خلال اجتماعها الخامس عشر على الصفقة الاستراتيجية المُقترحة لتوحيد الأعمال مع «الفوعة».

وستُثمر صفقة توحيد الأعمال عن إنشاء مجموعة متكاملة تمتلك من الإمكانات القوية والمنتجات المتنوعة ما يدعم خططها للنمو والتوسع مستقبلاً، ويرسخ موقعها الريادي عبر سلسلة القيمة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات الاستهلاكية، لتُصبح إحدى أكبر عشر مجموعات مختصة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط. فضلاً عن أنها، ستكون «أغذية» شركة رائدة وطنياً وإقليمياً ضمن أربع فئات رئيسة، هي: المياه والتمور والدقيق والأعلاف الحيوانية.

إلى ذلك، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: من خلال الصفقتين الاستراتيجيتين مع «الفوعة» و«مخابز الفيصل الكويتية»، سنُوسّع أعمالنا ونطور خبراتنا، ما سيمكّن المجموعة من تحقيق خططها المستقبلية، الهادفة إلى توسيع محفظتها للاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين، مضيفاً: «إقرار المساهمين لصفقة توحيد الأعمال مع شركة الفوعة يصب في إطار سعينا للبحث عن فرص تتيح لمجموعتنا المساهمة في النهوض بقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات والمنطقة عموماً».

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»: «الصفقتان الاستراتيجيتان الأخيرتان إنجازان بارزان خلال السنة المالية الحالية، كونهما ستعززان الدور الحيوي الذي تضطلع به المجموعة في تنويع قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة»، لافتاً إلى أنه باستكمال صفقة توحيد الأعمال مع «الفوعة»، سترسّخ المجموعة الموحدة مكانتها الريادية لتصبح إحدى أكبر الشركات الإقليمية في سوق إنتاج التمور، كما ستنمّي إمكاناتها وقدراتها للتوسع، وستزيد قدراتها التنافسية وتنوُّعِ منتجاتها، ما سيدعم حضورها العالمي.

وبموجب البنود الأساسية للعرض المقترح الذي قدمته الشركة القابضة العامة «صناعات» في أكتوبر الماضي، ستحول «صناعات» إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «الفوعة» المملوكة بالكامل لها إلى «مجموعة أغذية»، على أن تصدر «أغذية» لمصلحة «صناعات» سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم الواحد وبإجمالي 450 مليون درهم.

وفور إتمام الصفقة، تكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم تضاف إلى رأس مال «أغذية». ويبلغ سعر تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في «مجموعة أغذية» 3.75 درهم إماراتي للسهم الواحد، لترتفع بذلك قيمة رأس المال المُصدَر للمجموعة من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم.