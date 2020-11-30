31.8 مليار درهم تداولات الخليجيين والعرب في الأسهم

أبوظبي (وام)

واصل المستثمرون الخليجيون والعرب ضخ السيولة في أسواق المال الإماراتية، مما رفع إجمالي قيمة تداولاتهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2020 إلى نحو 31.8 مليار بيعاً وشراء وفقاً للإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وارتفع صافي استثماراتهم إلى 665 مليون درهم في شهر نوفمبر من العام الجاري بزيادة نسبتها 35.7%، مقارنة مع صافي استثماراتهم في شهر أكتوبر من العام ذاته.

وتعكس الزيادة المتواصلة لصافي استثمارات الخليجيين والعرب الثقة التي تحظى بها الأسواق المالية الإماراتية، التي باتت تصنف بكونها الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن قيمة تداولات الخليجيين والعرب في سوق دبي المالي وصلت إلى 24.5 مليار درهم تقريباً بيعاً وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر، تشكل 20.6% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال فترة الرصد، والتي وصلت إلى 118.77 مليار درهم بيعاً وشراء.