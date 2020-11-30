17 شركة ناشئة تنضم إلى «فينتك هايف 4»

دبي (الاتحاد)

عرض برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، خلال فعالية «يوم المستثمر»، أمس، أحدث التقنيات الابتكارية لـ17 شركة ناشئة انضمت إلى دورته الرابعة خلال العام الجاري، أمام مستثمرين وروّاد تكنولوجيا وشركاء ماليين.

ويوفر البرنامج، فرصاً مجزية للشركات الناجحة لتطوير ابتكاراتها ومن ثم اختبارها وتعديلها بالتعاون مع أهم الرؤساء التنفيذيين وكبريات المؤسسات المالية العالمية، ضمن مجتمع يضم مختصين وروّاد فكر، كما يساعد البرنامج الشركات على تصميم أعمالها على نحو مخصص يلبي الطلب المحلي.

إلى ذلك، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «طوّر المشاركون تقنيات ستساعد في تشكيل ملامح القطاع المالي إلى جانب جعل الاستثمار فيها أمراً مجزياً».