«الفجيرة الوطني» يعين لجنة رقابة شرعية داخلية ويعدل نظامه الأساسي

الفجيرة (الاتحاد)

صادق بنك الفجيرة الوطني أثناء اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية، الذي عقد أمس، في فندق نوفوتيل الفجيرة، على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى «إن بي إف» الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني، تماشياً مع الأحكام المنصوص عليها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

كما صادق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للبنك، ليسمح بعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن بعد، من خلال القنوات الإلكترونية. وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «يلتزم بنك الفجيرة الوطني برصد أعلى المعايير الأخلاقية وحوكمة الشركات وأفضل الممارسات الدولية أثناء ممارسة أعماله، وبالتالي فإن تعيين أعضاء الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى (إن بي أف الإسلامي) وتعديل نظامه الأساسي، سيضمن أن يتماشى البنك مع أحدث القوانين وممارسات حوكمة الشركات لاستمرار نجاحه».