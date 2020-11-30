«أوبك+» تبحث خياري تمديد تخفيضات النفط وزيادة الإنتاج تدريجياً

لندن (رويترز) - بدأ أعضاء «أوبك+» اجتماعاً، اليوم، لبحث ما إذا كانت ستمدد تخفيضات قائمة لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر أو ستزيد الإنتاج تدريجياً اعتباراً من يناير في ظل استمرار تراجع الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا.

وعقد مسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ودول أخرى، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، جولة أولية من المحادثات أمس الأحد قبل بدء المناقشات الرسمية، لكنهم لم يتفقوا بعد على سياسة الإنتاج لعام 2021.

وكان من المقرر أن تخفف «أوبك+» تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يومياً اعتباراً من يناير 2021، لكن موجة «كورونا» الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.

وقالت مصادر في «أوبك+» لـ «رويترز»، إن المجموعة تدرس حالياً تمديد التخفيضات القائمة والتي تبلغ 7.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي «أوبك» وأعضاء كبار آخرون في المجموعة.

وبعد الإخفاق في التوصل إلى توافق في المشاورات الأولية أمس الأحد بين وزراء في دول رئيسة، قالت مصادر، إن المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من يناير. وتؤيد روسيا زيادة تدريجية.

ويتعين على «أوبك+» التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما يكفي لمساعدة ميزانيات الدول الأعضاءو لكن ليس بشكل حاد يؤدي لرفع الإنتاج الأميركي المنافس. ويميل إنتاج النفط الصخري الأميركي للارتفاع عندما تتجاوز الأسعار 50 دولاراً للبرميل. وبالإضافة إلى التحديات داخل «أوبك+»، بمقدور مالية موسكو تحمل انخفاض أسعار النفط أكثر من الرياض.

وقال «دويتشه بنك»، إن أسعار النفط، التي تراجعت واحداً بالمئة إلى نحو 47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13.25 بتوقيت جرينتش، قد تنخفض بما يصل إلى عشرة بالمئة إذا لم تمدد «أوبك» التخفيضات.

وشهد النفط صعوداً الأسبوع الماضي مدفوعاً بآمال في التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا وتوقعات بتمديد التخفيضات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الخلافات بين روسيا و«أوبك» ليست كبيرة كما كان الوضع في أوائل 2020، عندما أدت الخلافات إلى انهيار المحادثات وارتفاع الإنتاج.

لكن بيسكوف قال، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي الاتصال بالقيادة السعودية قبل اجتماع «أوبك+»، مع أنها خطوة ساعدت في السابق في تخفيف حدة أي خلاف.

وتُظهر بيانات لـ«أوبك+» أنه حتى في حال تمديد التخفيضات القائمة لثلاثة أشهر، ستظل مخزونات النفط في الدول الصناعية في 2021 فوق متوسط خمس سنوات، وهو معيار رئيس تراقبه «أوبك+»، لكن الفائض سيتقلص.

وقال مصدر بـ«أوبك+»: «اجتماع اليوم سيكون صعباً».

بدأ اجتماع «أوبك»، الذي يسبق الاجتماع الأوسع نطاقاً لـ«أوبك+»، في الساعة 13.20 بتوقيت جرينتش اليوم.