أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لاجتماع "أوبك"

نزلت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون قرار مجموعة أوبك+ للمنتجين بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية، لكن آمال اللقاح ساهمت في بقاء الخامين القياسيين على مسار الارتفاع بأكثر من الخُمس منذ بداية نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير، التي ينتهي أجلها في وقت لاحق اليوم، 1.01 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 47.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش. وبلغ عقد برنت لشهر فبراير الأنشط تداولا 47.29 دولار للبرميل منخفضا 96 سنتا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يناير 86 سنتا أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 44.67 دولار للبرميل. ويبدأ اجتماع اليوم بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.