الذهب يتراجع ويسجل أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

انخفض الذهب اليوم الاثنين ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، ليهبط 5.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1775 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 بالمئة إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 959.13 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2420.36 دولار.