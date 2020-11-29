«تنظيم الاتصالات» تطلق مخيمها الشتوي للابتكار

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن فتح باب التسجيل في مخيمها الشتوي الافتراضي للابتكار بنسخته الأولى لمواطني ومواطنات الدولة ومواطني مجلس التعاون المقيمين في الدولة، ويهدف المخيم الشتوي الذي يستمر من 20 إلى 24 ديسمبر القادم إلى إعداد النشء، واستثمار وقت إجازة منتصف العام في إتقان مهارات التعامل مع الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي المخيم الشتوي متمماً لمخيم الابتكار الصيفي الذي نظمته الهيئة افتراضياً بنسخته الأخيرة، حيث ستوزع الهيئة المختبرات التقنية على الطلاب المشاركين في بيوتهم، تحت شعار مختبر تقني في كل بيت، لزراعة ثقافة المختبرات المنزلية التقنية لتنمية المهارات لدى جيل المستقبل.

وحول هذا المخيم قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن عملية بناء الكوادر الوطنية تقع على رأس أولوياتنا، حيث نسعى في الهيئة لتمكين الأجيال الشابة من المهارات التي تؤهلها لقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المستقبل، والتعامل مع أحدث التقنيات وتطويعها في سبيل تحقيق أهداف دولتنا، وانطلاقاً من إيماننا بأن عملية البناء تبدأ من المراحل المبكرة من حياة أبنائنا، وبأنها عملية مستمرة، أطلقنا مخيم الابتكار الشتوي ليكون متمماً لما حققناه في مخيم الابتكار الصيفي، حيث لمسنا الرغبة لدى أبنائنا في تعلم المزيد عن تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي».