الإمارات والسعودية تكشفان عن نتائج مشروع «عابر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي «ساما» في بيانٍ مشترك نتائجَ مشروع «عابر».

واعتبر البنكان المركزيان أن النتائج التي تحققت، والرؤى، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع «عابر»، ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية، آملين أن تساهم في وضع تصورات واضحة لإمكانات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.

وفي ضوء التجارب والأبحاث المستمرة، أطلق البنكان المركزيان مشروع «عابر» كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال؛ وتهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (WholesaleCBDC)، واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل معها مباشرة من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل، صادرة بشكل مشترك بين مصرف الإمارات المركزي وساما، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين.

وعلى مدار عام كامل تم تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها. وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس المستفادة في تقرير مشروع «عابر»، والذي يهدف من خلاله مصرف الإمارات المركزي و«ساما» إلى أن تساهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.