حكومة أبوظبي تستعرض 88 مبادرة رقمية في «جيتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك 23 جهة حكومية وعدد من المؤسسات الأكاديمية وكبريات شركات التكنولوجيا العالمية في جناح حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض حكومة أبوظبي في جناحها بمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» 88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم الجهات الحكومية كافة.

لقاء تحضيريوفي إطار التحضيرات لمشاركة حكومة أبوظبي، عقدت دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، التي تتولى قيادة مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، لقاءً تحضيرياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، لتنسيق الجهود واستكمال التحضيرات، بما يضمن مشاركة فعَّالة تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كأحد رواد التحول الرقمي الحكومي، من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الإمارة.

كما جرى خلال الورشة تأكيد أهمية مراعاة التدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كوفيد - 19، كالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، للحفاظ على أمن وسلامة وصحة الزوار والعارضين.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي. كما تأتي هذه المشاركة تماشياً مع الجهود الرامية إلى توفير حكومة رقمية متكاملة تستند إلى الابتكار والإبداع لخدمة جميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تحسين جودة الحياة

وقال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي: «معرض (أسبوع جيتكس للتقنية 2020) فرصة مثالية لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار الرقمي في المنطقة والعالم، إذ نسلط الضوء خلال المعرض على عملية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والجهود والخطط الرامية إلى تسريع هذه العملية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة ونشر السعادة بين جميع المواطنين والمُقيمين في إمارة أبوظبي».

أربعة محاور

وتُركز حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» على أربعة محاور أساسية، والتي تشمل الخدمات الحكومية، الحلول الحكومية، البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية.

وتتمثل الركيزة الأولى في توفير تجربة سلسة وسهلة مُصممة لتلبية احتياجات المتعاملين من خلال قنوات رقمية ومراكز تقديم الخدمات، بينما تتمثل الركيزة الثانية في تعزيز التعاون ودعم المبادرات المشتركة في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج، وتتمثل الركيزة الثالثة في الاستفادة من التبادل الآمن والفعال للبيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الاستباقية الحكومية، وتتمثل الركيزة الرابعة في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تسريع عملية التكامل مع الأنظمة الرقمية، والتطبيقات، والأطراف المعنية، والعملاء، وشركاء العمل.

المنظومة الرقمية

من جانبه، قال محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، إن مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» تُعَد فرصة مثالية لإلقاء الضوء على إنجازات حكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي. وأضاف: «المعرض يوفر لحكومة أبوظبي منصة لاستعراض 88 مبادرة رقمية في مجالات الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية، إذ صُممت جميعها لدعم القدرات الرقمية في الإمارة، بالإضافة إلى تقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متكاملة وآمنة». وتابع: «أثبتت حكومة أبوظبي أنها حكومة فعّالة ذات تفكير مُستقبلي فيما يتعلق بدعمها المستمر للابتكار الرقمي وتبني أحدث التقنيات الحديثة، ما يُمهد الطريق أمام تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقدرات بشرية مُعززة».

يشهد جناح حكومة أبوظبي خلال أيام المعرض إطلاق مبادرات رقمية متنوعة. كما يشهد توقيع عدد اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.