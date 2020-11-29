«تعاونية الاتحاد» تخطط لدخول أسواق الخليج

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تخطط «تعاونية الاتحاد» للتوسع بشبكة فروعها خارج إمارة دبي، والانطلاق نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبقية إمارات الدولة، بحسب خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي، الذي كشف عن اعتزام التعاونية، إضافة 3 أفرع جديدة لها في دبي خلال العام المقبل.

وأوضح الفلاسي، خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح الورقاء سيتي مول بتكلفة إجمالية 347 مليون درهم، والذي يعد ثالث مركز تجاري تابع للتعاونية، أن تعاونية الاتحاد لعبت دوراً مهماً في توفير السلع الغذائية في دبي خلال جائحة «كوفيد - 19»، مستفيدة من قوة مركزها المالي.

ولفت إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار السلع من المنشأ، إلا أن التعاونية قامت بتحمل فارق السعر عن المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من الجائحة.

وكشف الفلاسي عن أن تعاونية الاتحاد تخطط إلى مواصلة التوسع في إمارة دبي خلال السنوات المقبلة من خلال دراسة 17 موقعاً جديداً، بما يمكنها من ضمان توفير مخزون استراتيجي يكفي لسكان الإمارة لمدة ستة أشهر متتالية، لافتاً إلى أن خطط التوسع في بقية إمارات الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل دراسة إطلاق علامة تجارية تابعة للتعاونية أو التوسع باسم العلامة الحالية.

ولفت الفلاسي إلى أن تعاونية الاتحاد تعمل بالتوازي مع التوسع في المراكز والفروع، على التوسع في مبيعاتها عبر التطبيقات الرقمية، والتي ستلعب دوراً مهماً في تعزيز المبيعات في المستقبل، مشيراً إلى أنه على الرغم من أهمية التجارة الإلكترونية، إلا أن الجهات التي يكون لها وجود فعلي من خلال مراكز وفروع منتشرة سيكون لها استفادة أكبر على الجانبين.

وتصل تكلفة «الورقاء سيتي مول» إلى 347 مليون و578 ألف درهم بمساحة إجمالية بلغت 685 ألفاً و112 قدماً مربعاً، وبتكلفة بناء بمقدار 257 مليون درهم، وعلى أساس سعر القدم المربعة من البناء بمقدار 373 درهماً شاملة الرسوم والطرق المحيطة.

وقال الفلاسي: إن تعاونية الاتحاد تعمل وفق خطط توسع مدروسة تسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام متماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتوفير موارد غذائية مستدامة في الدولة، وبناء منظومة أمن غذائي كأولوية قصوى، حيث سيرفع الفرع الجديد المخزون السلعي الاستراتيجي 20 %، مشيراً إلى أن التعاونية ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وتهدف لتعزيز مستويات السعادة لدى المتسوقين.