«قادة المطارات» يبحث تحديات جائحة «كورونا» على الطيران

دبي (الاتحاد)

تناقش الدورة السادسة لمنتدى قادة المطارات العالمية، التي تقام ضمن معرض المطارات الرقمي ديسمبر المقبل عن بُعد، تحديات جائحة «كورونا» على صناعة الطيران.

ويعقد الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسيكون بإمكان مهنيي صناعة الطيران الاستماع إلى أكثر من 30 من القادة والخبراء الإقليميين والدوليين، الذين يشاركون أفكارهم الجوهرية حول الكيفية التي أثرت بها جائحة الفيروس التاجي بشكل واسع النطاق على صناعة الطيران العالمية، وكيف يتوقعون للعمليات الحساسة أن تتغير مع تطلع الصناعة للتعافي في عام 2021.

وسيكون صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة ورئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون الخليجي، المتحدث الرئيسي في منتدى قادة المطارات العالمية.