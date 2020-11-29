«رويال جت» توقع اتفاقية لتطوير طائراتها

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤخراً شركة «رويال جت»، التي تقدم خدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع شركتي AMAC Aerospace ومقرها سويسرا، وSlash Design ومقرها أبوظبي، لتطوير طائرتان من أسطولها من طراز «بوينج بيزنس جت» بتصميم حديث وتقنية عالية لعملاء الشركة وهم أبرز الشخصيات المهمة.

وتمثل AMAC Aerospace واحدة من أبرز الشركات في العالم التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال صيانة وتطوير طائرات رجال الأعمال وكبار الشخصيات، وستقوم بتطوير أجهزة الترفية للركاب عن طريق تقنيات عالية الجودة وتطوير وسائل الاتصال و«الإنترنت»، بالإضافة إلى إعادة تصميم وتحديث أثاث مقصورة الركاب، معتمدة على تصميم متطور ابتكرته شركة Slash، التي تستخدم مواد عالية الجودة.

وأوشكت الأعمال بأول طائرة «بوينج بيزنس جت» من أسطول الشركة والموجودة في AMAC على الانتهاء.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطائرة الثانية قريباً. وستكون هاتان الطائرتان هما ثالث ورابع طائرة من هذا الطراز ضمن أسطول «رويال جت» الذي يتم العمل على تطويره لتلبية احتياجات العملاء.

وستقوم «رويال جت» بعرض الطائرات التي يتم تطويرها مؤخراً لعملائها من كبار الشخصيات في قاعدتها بمطار أبوظبي لعرض التصميم الداخلي المميز والتقنيات الحديثة.