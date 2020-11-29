تصنيف خمس نجوم للخدمات الرقمية في «سياحة عجمان»

عجمان (الاتحاد)

حصلت دائرة التنمية السياحية بعجمان على تصنيف خمس نجوم لمجموعة من خدماتها الرقمية ضمن مشروع نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية، الذي أطلقته دائرة عجمان الرقمية لتقييم واعتماد جودة الخدمات الرقمية الحكومية، وفقاً لمعايير موحدة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود دائرة عجمان الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، كونها عاملاً دافعاً نحو تبني المتعاملين للخدمات الرقمية. وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتنا في مجال التحول الرقمي في خدمات الدائرة».

من جانبه، قال محمد علي البلوشي، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دائرة التنمية السياحية في عجمان: «التصنيف يمنحنا حافزاً إضافياً لمواصلة تقديم أرقى الخدمات، وتحقيق المزيد من الإنجازات عبر قنوات الخدمات الرقمية التي نوفرها للمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة».