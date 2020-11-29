«دبي الذكية» تعرض التحول الرقمي في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

تعرض منصة دبي الذكية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر بمركز دبي التجاري العالمي، حلول التحول الرقمي المتقدمة لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، والتي تقدمها 20 جهة حكومية.

وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «يسعدنا أن نشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بنسخته الأربعين لهذا العام، والذي نحتفل فيه أيضاً بمرور خمس سنوات على تأسيس دبي الذكية، حيث يأتي الحدث وسط ظروف عالمية غير مسبوقة، فقد أكدت أزمة كوفيد - 19 بوضوح فائدة وإمكانات التقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات العالمية وتقديم حلول لتخفيف تأثيرها على مختلف القطاعات».