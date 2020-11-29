«طاقة» تحدد شروط اعتماد التوكيلات

حسام عبدالنبي (دبي)

أكدت شركة «طاقة» أنه يحق لمن يجوز له حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه شخصاً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، موضحة في إفصاح إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه يجب أن ينص التوكيل على حق الوكيل في حضور الاجتماعات والتصويت على قراراتها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون الوكيل «لعددٍ من المساهمين» حائزاً أكثر من 5% من رأسمال الشركة المصدر.

ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة توقيعاً معتمداً وفق اشتراطات محددة.