«هيئة الأوراق» تفعل آلية «وكيل المساهمين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اتخاذها الإجراءات الكفيلة بتفعيل المواد الخاصة بوكيل المساهمين، ضمن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وقالت الهيئة في بيان: إن القرار جاء لتفعيل حضور المساهمين الأقلية في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وحرصاً منها على مشاركتهم في اتخاذ القرارات وإبداء آرائهم وتشجيعهم على مناقشة مشاريع القرارات.

وأضافت أن تفعيل آلية وكيل المساهمين يهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق المستثمرين الأقلية، فضلاً عن تمكينهم من إيصال استفساراتهم ومقترحاتهم والوقوف على ملاحظاتهم الخاصة بنشاط الشركة وأدائها المالي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعد تفعيلاً لإحدى آليات ضوابط الحوكمة الجديدة التي تضمنها القرار الجديد للحوكمة الصادر عام 2020، كما أنها تمثل تطويراً نوعياً لآليات التصويت خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، ما من شأنه الإسهام في تقييم أداء مجالس الإدارات وتوسيع مشاركة المساهمين في التصديق على قرارات الجمعية العمومية، فوكيل المساهمين الأقلية سيمثل المنفعة العامة للمساهمين الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العمومية، ويعكس اهتماماتهم ومصالحهم.