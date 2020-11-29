افتتاح 7 محطات «أدنوك On The Go» في العين

محمد البلوشي (العين)

افتتحت مؤخراً شركة أدنوك للتوزيع محطات جديدة من طراز «أدنوك On The Go» في المناطق السكنية بمدينة العين في زاخر والمرخانية والطوية وهيلي وغنيمة. وتمتاز هذه المحطات بمفهوم جديد يعكس جهود شركة أدنوك للتوزيع للتركيز على العملاء والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة التسوق، كما أن إنشاءها في الأحياء السكنية يخفف الازدحام في المحطات الرئيسة وخاصة في فترة الذروة.

وتحتوي محطات أدنوك الجديدة من هذا الطراز على متجر واحة أدنوك متصل أو مستقل، ومزود بأحدث سبل التكنولوجيا الذكية، مع إمكانية التسوق من المركبة في متجر واحة أدنوك من خلال جهاز حاسوب لوحي ودون الحاجة للتزود بالوقود أو لترك المركبة ما يوفر تجربة التزود بالوقود والتسوق تحت مظلة واحدة. كما يمكن للعملاء الاستفادة من سبل الدفع التي لا تتطلب التلامس التي تقدمها الشركة مثل الدفع عن طريق الهاتف، أو باستخدام محفظة أدنوك، ما يسهم في تعزيز جهود الشركة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء في المناطق التي تخدمها على مستوى الدولة من خلال تقديم تجربة تسوق متكاملة لا تتطلب التلامس.

وتستغرق عملية إنشاء هذا الطراز وقتا أقصر من المحطات العادية وبتكلفة أقل، حيث يتيح التصميم المرن إمكانية إنشاء المحطات في الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء المحطات العادية وتخطط الشركة لافتتاح 50 محطة من هذا الطراز بنهاية العام الجاري.