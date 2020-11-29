3.4 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (دبي)

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري على تباين، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.28% ليغلق عند مستوى 4985 نقطة، مستهدفاً مستوى 5000 نقطة، لترتفع القيمة السوقية 3.4 مليار درهم إلى 734.5 مليار درهم.

في المقابل تراجع مؤشر دبي ليغلق عند 2399 نقطة، حيث تراجعت القيمة السوقية بمقدار 2.8 مليار درهم لتبلغ 333.8 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية 629.7 مليون درهم بعد تداول 283.3 مليون سهم في 5588 صفقة.

واتسمت تعاملات الأسواق المحلية أمس، بتركز التداولات على أسهم نشطة في سوق أبوظبي، في حين ظهرت أسهم جديدة ضمن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في دبي، أهمها «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار».

ووفقاً لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 370.4 مليون درهم بعد تداول 80.29 مليون سهم، خلال تنفيذ 2159 صفقة. وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «الدار العقارية» بنحو 31.1 مليون سهم، تلاه «أبوظبي الأول» بحجم تداولات 6.1 مليون سهم، ثم «طاقة» بنحو 6 ملايين سهم. وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 97.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 79.5 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 78.5 مليون درهم.ومال أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع أمس، وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة «رأس الخيمة للدواجن» بنسبة 13.5%. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 259.34 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 203 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 3430 صفقة.