تفاهم بين «أبوظبي لخدمات الطاقة» و«صحة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لتحديث أنظمتها لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه.

وبموجبها، ستضع «طاقة» خطة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت التابعة لـ«صحة». وتدعم المذكرة استراتيجية أبوظبي لخفض استهلاك الكهرباء في الإمارة 22%، والمياه 32% بحلول العام 2030.

وقال عمر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»: «المبادرة تهدف إلى الاستدامة في القطاعات الحيوية على المدى الطويل»، مضيفاً أن «شركة أبوظبي لخدمات الطاقة ستواصل دعم نمو السوق المحلّي لقطاع خدمات الطاقة، ومساعدة الشركات في التخطيط لعملياتهم المستقبلية، وقيادة عمليات كفاءة الطاقة، وتحقيق النجاح الاقتصادي».

وقال مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»: «مذكرة التفاهم تتيح تطبيق نظام أكثر قوة لتحقيق الكفاءة في استهلاك منشآتنا للطاقة والمياه».