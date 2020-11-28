«جمارك دبي» تنجز 11.2 مليون معاملة خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

نمت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 24.5%، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 11.2 مليون معاملة مقارنة بنحو تسعة ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

التعافي السريع وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة، والخطوات التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للانطلاق في مسيرة التطوير خلال الخمسين عاماً القادمة، بمقومات هي الأفضل عالمياً، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتنوعة، مروراً بالموانئ والمطارات وشبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى المبادرات المحفّزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنّا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود، من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه».

القنوات الذكية

وكشف أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي أن 99.3% من المعاملات الجمركية بنحو 11.2 مليون معاملة تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، بواقع 6.8 مليون معاملة، وبنسبة 61.3 % للقنوات الذكية لعدد 4.2 مليون معاملة، و38 % للإلكترونية فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» 0.7% بعدد 78 ألف معاملة فقط، مؤكداً أن الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي، تحظى بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يُحتذى به، كما تُوَّجت الدائرة جهودها في قطاع التطوير الجمركي بحصولها على المركز الأول عالمياً والفوز بجائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020» بالمسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع PMO Global Alliance، بينما تؤسس جمارك دبي مشاريعها المستقبلية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات الجمركية لخفض الكلفة على المتعاملين، وزيادة العائد على عملياتهم التجارية.

نشاط القطاع التجاري

وأضاف مصبح: «عكس نشاط القطاع التجاري لدبي وما أنجزته جمارك دبي من معاملات وخدمات جمركية متنوعة خلال تسعة أشهر كفاءة تعامل دبي الذكي والسريع مع التحديات التي جلبها فيروس كورونا المستجد حول العالم، بفضل الرؤية التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الإمارة خلال العقود الماضية».